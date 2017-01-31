За неделю в Украине от гриппа умерли три человека - Минздрав

Два человека умерли в Кировоградской области и один в Сумской области. Об этом во вторник, 31 января, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболело 181 тысяч 729 человек. Среди них 62,4% это дети в возрасте до 17 лет.

В больницу на прошлой неделе попали 6114 человек, что составляет 3,4% от числа заболевших. Таким образом, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,5% меньше предыдущего, - заверили в ведомстве.

Там также пояснили, что интенсивность эпидемического процесса в Украине на низком уровне и по состоянию на сегодняшний день является ниже эпидемического уровня на 26,2%. В министерстве также подчеркнули, то самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, а самый низкий - в Тернопольской области.

На отчетной неделе темп прироста больных среди взрослых уменьшился на 19%, а среди детей до 17 лет – увеличился на 7%. Превышение эпидемического порога зафиксировано только в Волынской области – на 22,2%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за предыдущую неделю, с 16 по 22 января, ОРВИ и гриппом в Украине заболели 190 205 человек. Из них - 55,7% - это дети в возрасте до 17-ти лет.