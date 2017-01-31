21:15 31.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Все горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность

Спасатели с помощью генератора смогла поднять на поверхность всех шахтеров шахты имени Засядько, которые во вторник утром, 31 января, застряли под землей из-за повреждения электроподстанции.

Все горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность

Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, все 203 горняков подняты.

Спасательные работы завершились около двух часов дня. Работал генератор, который подал ток на подъемное устройство, в результате чего по десять человек были подняты все шахтеры, – написал он, добавив, что сейчас никто в шахту не спускается, и только несколько человек следят за уровнем воды в шахте и пылегазовым режимом.

Напомним, шахта имени Засядько находится на неподконтрольной территории. Это один из крупнейших в Украине производителей коксующегося угля.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня утром после очередного обстрела боевиков, была повреждена подстанция ​​на шахте имени Засядько. В результате чего была обесточена шахты, под землей остались более 200 горняков.


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