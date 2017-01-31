16:23 31.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Возле Авдеевки боевики десять раз пытались штурмовать позиции ВСУ

За последние двое суток было зафиксировано десять попыток штурма силовиков в районе Авдеевки.

Возле Авдеевки боевики десять раз пытались штурмовать позиции ВСУ

Чтобы занять позиции ВСУ возле Авдеевки, замечено 1578 боеприпасов, что были выпущены по украинским позициям. Об этом рассказал глава украинской стороны центра по координации вопросов стабилизации линии разграничения сторон - Анатолий Петренко.

По его словам – вот уже третий день остается непростой обстановка вокруг н.п. Авдеевка. Начиная с 29 января вооруженными формирования идут штурмовые действия позиций ВСУ - особенно вокруг фильтровальной станции и промышленной зоны – добавил также Петренко.

Как сообщал УРА-Информ, силовики ВСУ закрепились на новых позициях в районе Авдеевки.


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