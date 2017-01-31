В Украине заболеваемость гриппом снизилась на 26,3%

Так, показатель ниже эпидемического уровня на 26,2%. Об этом передали в пресс-службе Минздрава. Интенсивный показатель заболеваемости сейчас - ниже эпидемического уровня на 26,2%, кроме того - наблюдается снижение прироста заболеваемости населения на 4,5%.

Наболее высокий показатель заболеваемости фиксируют в Киевской, а наименьший - в Тернопольской области. На отчетной неделе скорость прироста больных уменьшился на 19%, а среди детей до 17-ти лет увеличился на 7%. Превышен эпидемический порог только в Волынской области, превышение - на 22,2%.

Как сообщал УРА-Информ, за прошлую неделю гриппом заболели 190 тысяч граждан Украины.