В Украине во вторник мороз усилится

Наиболее низкая температура ожидается на востоке Украины, наиболее высокая - на западе и юго-западе. Осадков синонимики не обещают, однако гололедица на дорогах сохранится. Ветер переменных направлений, 3-8 метров за секунду.

Температура воздуха будет колебаться от 16 градусов мороза на западе до 6 градусов мороза на юге.

В Киеве сегодня без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 15 градусов мороза. Днем будет от 5 до 7 градусов ниже нуля.

На западе Украины без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 5-13 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до 7 градусов сот знаком минус.

На севере Украины без осадков, на дорогах гололедица. Ночью тут похолодает до 14-22 градуса. Днем будет 4-10 градусов мороза.

В центре во вторник также без осадков, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до отметки в 17-22 градус ниже нуля. Днем будет от 8 до 13 градусов мороза.

На востоке страны 31 января без осадков, на дорогах гололедица. Ночью в регионе столбики термометров опустятся до 21-26 градусов мороза, в Харьковской области до 28 градусов. Днем также будет очень холодно - 10-17 градусов мороза.

На юге Украины без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 15-21 градус мороза, в Запорожской области столбики термометров опустятся до минус 23 градусов. Дневная температура воздуха составит 6-11 градусов мороза.