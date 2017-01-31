16:42 31.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре начали собирать вещи для жителей Авдеевки

Неравнодушных людей просят о помощи в г. Днепр. 

В Днепре начали собирать вещи для жителей Авдеевки

Об этом рассказали служащие областного совета. В областном совете уже начали сбор необходимых для жителей Авдеевки вещей. Областной совет уже выделил приемной совета помещение для того, чтобы люди приносили вещи.

Люди начали собирать то, что смогут потом передать – отметил замглавы Днепропетровского облсовета Мгер Куюмчян. Больше всего требуются сейчас термокомплекты, топливо, теплые вещи, еда, которую можно готовить. Первую партию отправят в Авдеевку уже в ближайшие сутки.

Как сообщал УРА-Информ, силовики, которые сейчас участвуют в боях в Авдеевке, сейчас закрепились на окраине Донецка. 


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