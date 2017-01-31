04:00 31.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинская певица устроила концерт на Бали

Известная украинская певица Мария Яремчук устроила музыкальную импровизацию под открытым небом на Бали, поздравив таким образом балийцев с Китайским новым годом. 
 

Украинская певица устроила концерт на Бали

О выступлении певица сообщила на своей странице в Instagram. Как сообщается, Мария Яремчук отправилась на Бали неслучайно.

Также в Индонезии певица совместно с Аланом Бадоевым работают над съемками нового клипа на песню "Ти в мені є".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", певица Мария Яремчук, которая является дочерью народного артиста Назария Яремчука, рассказала, как ей удалось так кардинально изменить внешность.


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