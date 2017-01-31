Стало известно, когда можно будет зарегистрироваться на ВНО-2017

С таким заявлением выступил руководитель Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

"В следующий понедельник, 6 февраля, стартует регистрация на основную сессию ВНО-2017. В этом году наш центр в десятый раз будет проводить общенациональное тестирование, результаты которого будут использоваться для поступления в высшие учебные заведения. Фактически, в этом году будем иметь юбилей. Кроме того, уже в третий раз результаты ДПА будут проходить в форме внешнего независимого оценивания", – отметил он.

По его мнению, главным отличием в 2017-м году является изменение цели проведения ВНО.

"Да, в соответствии с порядком проведения ВНО определенным приказом Министерства образования и науки Украины № 25 2017 года, целью проведения независимой оценки является оценка уровня учебных достижений выпускников общеобразовательных учебных заведений государственным требованиям, а также реализация прав человека на доступ к высшему образованию.

Таким образом, результаты ВНО в 2017 году для выпускников общеобразовательных учебных заведений текущего года одновременно будут являться как результаты итоговой государственной аттестации по итогам учебная в общеобразовательном учебном заведении, так и результатами конкурсного отбора на обучение в высшие учебные заведения Украины", – заметил Карандий.

Как сообщал "УРА-Информ", в МОНе рассказали об инновациях в структуре школьного обучения.