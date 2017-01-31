Подбор масла: что нужно знать о категориях и маркировках
Подбор масла играет одну из важнейших ролей в надежной работе двигателя.
Но как только подходит час «Х» и владелец авто вспоминает, что пора его менять, процесс становится сложнее.
Ведь необходимо еще и выбрать подходящую продукцию. В частности, моторное масло жители Одессы и других городов Украины могут приобрести, заказав его в интернет-магазине. Но как разобраться со всеми классификациями и маркировками?
API и ACEA
Помимо параметров вязкости на многих этикетках можно увидеть маркировки API, которая является обозначением по классификации Американского института нефти. Выглядеть она может следующим образом: CF, SM, CH-4.
Все масла согласно API делятся на две большие группы: для бензиновых моторов (S) и дизельных двигателей грузовых автомобилей (C). Для легковых машин, которые имеют дизель, существует универсальная категория, которая имеет обозначение S/C.
ACEA — это классификация, разработанная Ассоциацией европейских автомобилей, согласно которой выделяются следующие типы:
А (для бензиновых двигателей);
B (для дизельных);
C (для бензиновых и дизельных с каталитическими системами доочистки);
E (для дизельных грузовых машин).
После этой буквы обычно прописана цифра, которая отображает уровень эксплуатационных свойств масла.
JACO
Эта аббревиатура говорит о классификации согласно Японской ассоциации производителей автомобилей. Она была разработана по причине того, что API не всегда может быть применима для продукции, предназначенной для использования в машинах с японскими дизельными двигателями, поскольку те имеют иные конструктивные особенности.
Согласно ей выделяют три типа:
DH-1;
DH-2;
DL-1.
Первая группа используется для дизельных агрегатов, которые должны соответствовать долгосрочным нормам по выбросу отработанных газов. Они способствуют уменьшению износа поршня и расходу потребления масла на испарение, а также понижают усилия сдвига благодаря вязкости и износу сальников.
DH-2 и DL-1 предназначены для использования на агрегатах, где имеется система предварительной очистки отработанных газов (например, сажевый фильтр) и каталитический нейтрализатор. Первая используется для грузовиков и автобусов, а вторая — для легковых машин, которые эксплуатируются в легком режиме.
Таким образом, разобравшись с классификациями API, ACEA и JACO, сделать выбор становится немного проще. Качественное масло можно приобрести там же, где и запчасти Ланос в Одессе.