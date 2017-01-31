Подбор масла: что нужно знать о категориях и маркировках

Но как только подходит час «Х» и владелец авто вспоминает, что пора его менять, процесс становится сложнее.

Ведь необходимо еще и выбрать подходящую продукцию. В частности, моторное масло жители Одессы и других городов Украины могут приобрести, заказав его в интернет-магазине. Но как разобраться со всеми классификациями и маркировками?

API и ACEA

Помимо параметров вязкости на многих этикетках можно увидеть маркировки API, которая является обозначением по классификации Американского института нефти. Выглядеть она может следующим образом: CF, SM, CH-4.

Все масла согласно API делятся на две большие группы: для бензиновых моторов (S) и дизельных двигателей грузовых автомобилей (C). Для легковых машин, которые имеют дизель, существует универсальная категория, которая имеет обозначение S/C.

ACEA — это классификация, разработанная Ассоциацией европейских автомобилей, согласно которой выделяются следующие типы:

А (для бензиновых двигателей);

B (для дизельных);

C (для бензиновых и дизельных с каталитическими системами доочистки);

E (для дизельных грузовых машин).

После этой буквы обычно прописана цифра, которая отображает уровень эксплуатационных свойств масла.

JACO

Эта аббревиатура говорит о классификации согласно Японской ассоциации производителей автомобилей. Она была разработана по причине того, что API не всегда может быть применима для продукции, предназначенной для использования в машинах с японскими дизельными двигателями, поскольку те имеют иные конструктивные особенности.

Согласно ей выделяют три типа:

DH-1;

DH-2;

DL-1.

Первая группа используется для дизельных агрегатов, которые должны соответствовать долгосрочным нормам по выбросу отработанных газов. Они способствуют уменьшению износа поршня и расходу потребления масла на испарение, а также понижают усилия сдвига благодаря вязкости и износу сальников.

DH-2 и DL-1 предназначены для использования на агрегатах, где имеется система предварительной очистки отработанных газов (например, сажевый фильтр) и каталитический нейтрализатор. Первая используется для грузовиков и автобусов, а вторая — для легковых машин, которые эксплуатируются в легком режиме.