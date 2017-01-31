00:30 31.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одесские пограничники изъяли партию контрафактных сигарет на 380 тысяч гривен

В Одесской области полиция изъяла у одного их пассажиров рейсового автобуса партию контрафактных табачных изделий.

Одесские пограничники изъяли партию контрафактных сигарет на 380 тысяч гривен

Общая сумма контрабанды составила 380 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, груз был задержал в воскресенье, 29 января, в районе промышленного рынка "7-й км".

Во время осмотра рейсового автобуса "Одесса-Харьков" пограничники обнаружили в транспортном средстве партию сигарет марки "Прима" и "Прилуки" украинского производства. Все они имели поддельные акцизные марки.

Всего в автобусе было обнаружено 40 ящиков с общим количеством 20 тысяч пачек, - рассказали в ведомстве, добавив, что весь изъятый товар был отправлен на складе Государственной фискальной службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре прошлого года в Одессой области полиция и пограничники обнаружили склад, в котором прятали огромную партия контрафактных сигарет. Там находилось десять с половиной тысяч пачек сигарет молдавского производства.


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