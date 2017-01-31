Объявлены лауреаты премии Гильдии киноактеров США

Об этом сообщает в Twitter Screen Actors Guild Awards. Главную награду в категории "Лучший актерский состав" получил фильм "Скрытые фигуры" американского режиссера Теда Мелфи.

В свою очередь, награду за "Лучшую женскую роль" дали актрисе Эмме Стоун, сыгравшей главную роль в фильме "Ла-Ла-Лэнд". Лучшим актером за главную роль признан Дензел Вашингтон в фильме "Ограды".

Кроме того, премию за лучшую мужскую роль второго плана завоевал Махершал Али ("Лунный свет"), премию за женскую роль второго плана получила Виола Дэвис ("Ограды").

В номинации "Лучший актерский состав" в драматическом сериале награду завоевали участники телешоу "Очень странные дела". А за лучший комедийный состав американская гильдия киноактеров отметила популярный телевизионный проект телеканала Netflix "Оранжевый — хит сезона".

Также отметим, что лучшим драматическим актером сериала признан Джон Литгоу ("Корона"), лучшей драматической актрисой — Клер Фой ("Корона"). Комедийная актриса Лили Томлин была удостоена премии за вклад в профессию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главную награду Американской гильдии продюсеров завоевал мюзикл Дэмиена Шазелла "Ла-Ла Ленд".