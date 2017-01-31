Карикатурист высмеял миграционную политику Трампа

Об этом сообщает Deutsche Welle.

“Трамп и мигранты - одной стены мало? Карикатурист Сергей Елкин - о миграционной политике нового президента США”, - подписали карикатуру Елкин.

Отметим, на рисунке изображен Дональд Трамп, который отгородился от мексиканцев и мусульман стенами. В совю очередь, пользователи сети активно комментируют пост Елкина, который набрал уже свыше 300 лайков.

“А от русских?”, “Браво, маэстро!”, “ Рассмешили. Стены еще будут, а ж пока Трамп не окажется в коробке”, “Сам себя замурует в итоге”, “С незащищенными тылами трудно справиться с врагами”, - комментируют пользователи сети.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская популярная певица Мадонна разместила карикатуру на новоизбранного президента Дональда Трампа, которого она так не любит.