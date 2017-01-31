Игорь Дорошенко арестован на два месяца

Бывший банкир будет находится под арестов два месяца. При этом суд установил ему возможность уплаты залога в размере 160 миллионов гривен.

Таким образом, суд частично удовлетворил просьбу прокуратуры, которая просила для обвиняемого два месяца содержания под стражей или 320 миллионов гривен залога.

Вместе с тем адвокат Дорошенко уже заявил, что будет подавать апелляцию.

Напомним, Игоря Дорошенко задержали и доставили в суд сегодня, 31 января.

Как сообщал УРА-Информ, вчера сообщалось, что бывший председатель правления банка " Михайловский" Игорь Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста. Он сбежал еще 27 января и следователи уже подали его в розыск.