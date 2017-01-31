Игорь Дорошенко арестован на два месяца

Днепровский районный суд города Киева во вторник, 31 января, арестовал бывшего главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко.
Бывший банкир будет находится под арестов два месяца. При этом суд установил ему возможность уплаты залога в размере 160 миллионов гривен.
Таким образом, суд частично удовлетворил просьбу прокуратуры, которая просила для обвиняемого два месяца содержания под стражей или 320 миллионов гривен залога.
Вместе с тем адвокат Дорошенко уже заявил, что будет подавать апелляцию.
Напомним, Игоря Дорошенко задержали и доставили в суд сегодня, 31 января.
Как сообщал УРА-Информ, вчера сообщалось, что бывший председатель правления банка " Михайловский" Игорь Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста. Он сбежал еще 27 января и следователи уже подали его в розыск.