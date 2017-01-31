19:05 31.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эвакуация из Авдеевки может стартовать первого февраля

По причине ситуации в Авдеевке решение про эвакуацию все еще не принято.

Эвакуация из Авдеевки может стартовать первого февраля

Госслужба по чрезвычайным ситуациям отметила, что по ситуации в городе эвакуация может стартовать утром первого февраля. Об этом сообщила глава пресс-службы ГСЧС в Донецкой области -Вероника Бахал.

Решение относительно  эвакуации все еще не принято -  из-за обстрелов. Но, возможно, первого февраля с восьми утра состоится эвакуация - добавила Бахал. На данный момент восстановительные работы в Авдеевке не ведутся из-за постоянных обстрелов. На данный момент  аварийно-восстановительные работы не осуществляются, ведь "режим тишины" не организован – добавила Бахал.

Как сообщал УРА-Информ, около Авдеевки террористы пытались десять раз штурмовать позиции ВСУ.


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