Эвакуация из Авдеевки может стартовать первого февраля

Госслужба по чрезвычайным ситуациям отметила, что по ситуации в городе эвакуация может стартовать утром первого февраля. Об этом сообщила глава пресс-службы ГСЧС в Донецкой области -Вероника Бахал.

Решение относительно эвакуации все еще не принято - из-за обстрелов. Но, возможно, первого февраля с восьми утра состоится эвакуация - добавила Бахал. На данный момент восстановительные работы в Авдеевке не ведутся из-за постоянных обстрелов. На данный момент аварийно-восстановительные работы не осуществляются, ведь "режим тишины" не организован – добавила Бахал.

Как сообщал УРА-Информ, около Авдеевки террористы пытались десять раз штурмовать позиции ВСУ.