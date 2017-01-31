17:20 31.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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83 километра заграждений уже построено по проекту "Стена"

Более чем за один месяц было построено всего 7,5 км "Стены".

83 километра заграждений уже построено по проекту

На данный момент в рамках внедрения проекта "Стена" вдоль границы Украины и РФ было построено 83,2 км заградительного забора. Об этом передает пресс-служба Госпограничной службы Украины.

Согласно данным Госпогранслужбы, было обустроено более 270 км противотранспортные рвов, около 47 км контрольно-следовых полос, 153,2 км рокадных дорог и куплено четыре боевых подвижных модуля. Более того, также планируется установление системы видеоконтроля на участках четырех подразделений Харьковщины. Также планируется развертывание (реконструкцию) погранподразделений: ввести в эксплуатацию трех объекта в Сумской, а также Черниговской и Харьковской областях.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Артем Сытник прокомментировал расследование коррупции при реализации проекта " Стена".


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