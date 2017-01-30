03:30 30.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За сутки на Донбассе зафиксировано 2260 нарушений режима прекращения огня – ОБСЕ

На Донбассе огонь в основном осуществлялся из запрещенных разновидностей вооружения.

За сутки на Донбассе зафиксировано 2260 нарушений режима прекращения огня – ОБСЕ

Специальная миссия ОБСЕ в Украине заметила 2260 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в течение последних суток. Об этом поведал замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам – 29 января в 04:40 утра фиксировали нарушения режима прекращения огня в рамках территорий Донецкого аэропорта - Авдеевки - Ясиноватой. Обмен огнем велся долго. Всего зафиксировали 2260 нарушений режима прекращения огня. Огонь в основном осуществлялся из запрещенных видов оружия - доложил Хуг. Боевые действия в воскресенье, 29 января 2017 г., стали менее активными.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО ситуация непростая, но контролируемая – заявлял Степан Полторак.


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