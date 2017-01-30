19:29 30.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине загрязнено 20% земель – Минприроды

Кабмин образовал Координационный совет – для борьбы с деградацией земель и с опустыниванием.

В Украине загрязнено 20% земель – Минприроды

Об этом передает пресс-служба Минприроды. Согласно предварительным подсчетам, водной и ветровой эрозией в Украине уже поражены около 57 процентов страны, около 12 процентов земель пострадали от подтопления.

По разным критериям загрязненными считают около 20 процентов земель. Ежегодно фиксируют почти 23 тыс. оползней. В результате абразии разрушается 60 процентов побережья Азовского, а также Черного морей и примерно 41 процент береговой линии водохранилищ Днепра. Около 150 тыс. гектаров земель уже были нарушены по итогам горнодобывающей и иных видов деятельности.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Киевсовет обсудил риски для жителей столицы от загрязнения р. Остер.


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