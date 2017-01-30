В Украине оружием владеют более миллиона гражданских лиц – МВД

Об этом на странице в Facebook сообщил министр МВД Арсен Аваков. По его словам – по результатам 2016 г., согласно базе, на учете органов полиции в стране 878 739 человек - владельцы огнестрельного оружия. За 2016 г. рост числа владельцев составил 10 158 человек.

Министр также отметил, что все люди имеют в личном пользовании:

- 763725 штук охотничьего оружия,

- 144770 ед. охотничьего нарезного оружия, а также 5014 единиц охотничьего оружия комбинированного. Если добавить 189643 граждан, имеющих на руках 194845 единиц пневматиков и других спецсредств действия, то есть более миллиона гражданских, обладающих оружием - отметил Аваков.

Как сообщал УРА-Информ, в столице с оружием задержали мужчину – на станции Выдубичи.