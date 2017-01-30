Специальная премия "Энергоэффективная Украина" общенациональной программы "Человек года-2016" - ЖК "Новая Англия"

Технология энергосбережения:

В строительстве жилых домов используется современная запатентованная технология производства стенных модулей ТМ Royal House, которая имеет энергоэффективную систему утепления, превышающую украинские нормы энергосбережения на 20% и отвечает европейским нормам.

Именно поэтому дома в «Новой Англии» чрезвычайно теплые, что позволит экономить на отоплении помещений до 55% (данные на примере ЖК «Британский квартал»).

Готовый проект «Британский квартал» от застройщика Royal House – один из немногих жилых комплексов, энергоэффективность которого подтверждена независимыми исследованиями Научно-образовательного центра проектирования и исследования зданий с близким к нулевому энергопотреблением КНУСА.

Энергосбережение «Новой Англии», которая сейчас строится, выше на 60% благодаря увеличению прослойки утеплителя в готовых стенных модулях.

Важно отметить, что все стенные модули доставляются на строительную площадку с полной внешней отделкой и с установленными энергосберегающими окнами Rehau. Более того, в производстве стенных модулей и в строительстве используются только качественные европейские стройматериалы.

Одна из главных задач компании-застройщика Royal House – это строительство теплых и комфортных домов. Это позволит каждому обитателю жилого комплекса значительно экономить на обогреве своих квартир и пользоваться энергоресурсами рационально.

Ход строительства Первой очереди:

Реализация проекта строительства «Новой Англии» осуществляется группой компаний Royal House .

Строительство 1 очереди «Новой Англии» начато во 2 квартале 2016 года и завершится в октябре 2017 года. 1 очередь строительства состоит из трех домов: «Ливерпуль», «Кембридж», «Оксфорд».

Строительство Второй очереди начнется в марте 2017 года.

Информация о жилом комплексе «Новая Англия»

«Новая Англия» расположилась в самом зеленом уголке столицы – в Голосеевском районе Киева.

Комплекс состоит из 7-ми очередей строительства. На 9 гектарах территории разместятся 11 домов, выполненные в уникальном архитектурном стиле Английской неоклассики.

Каждый дом имеет свое уникальное название, генеральный план комплекса повторяет географию Королевства Великобритании: I очередь: Ливерпуль, Кембридж, Оксфорд; II очередь: Честер, Бирмингем, Бристоль; ІІІ очередь: Манчестер, Лондон, Брайтон; IV очередь: Ньюкасл и Линкольн.

«Новая Англия» имеет удобное расположение. Всего за 10-15 минут можно добраться до центра города. Неоспоримым преимуществом комплекса является близость к станции метро Васильковская и удобная транспортная развязка.

При этом комплекс расположен на достаточном расстоянии от скоростных магистралей, что позволяет создать уютную атмосферу внутри самого «городка», ведь рядом находится Голосеевский парк, один из самых старых и самых больших в Европе.

«Новая Англия» - это не просто жилой комплекс, это город в городе. Тут все продумано до мелочей для комфортного проживания в мегаполисе: детский сад и начальная школа, теннисные корты и спортивные площадки, обустроенные места для выгула домашних питомцев, гостевой и подземный паркинг и много другого.