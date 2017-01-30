16:40 30.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Кировоградщине из-за АЧС убито две тысячи свиней

В с. Ровное Кировоградской области по причине выявления африканской чумы убито 1926 свиней. 

На Кировоградщине из-за АЧС убито две тысячи свиней

Об этом сообщил на совещании глава ГУ Госпродпотребслужбы в области Игорь Бойчук. По его словам – на данный момент завершается изъятие животных в домохозяйствах, начался отсчет карантинных мероприятий, проведена дезинфекция. Уже убили свиней в ООО "Чапаева".

Как известно, согласно прогнозам экспертов, в 2017 г. случаев АЧС в стране меньше не станет. Напомним, что в магазине "Наша ряба" на Луганщине торговали свининой, зараженной АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области из-за выявления АЧС был введен карантин – полиця выставила специальные карантинные посты.


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