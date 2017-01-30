На границе с Румынией изъяты сигареты на полмиллиона гривен

Об этом передали в пресс-службе ГФСУ. В рамках проведения операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" служащими налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области было выявлено место хранения и накопления изделий из табака на расстоянии 200 метров от госграницы с Румынией.

По итогам проведенных мероприятий изъято почти 20 тыс. пачек сигарет - без марок акцизного налога почти на полмиллиона гривен. Вскоре эти табачные изделия планировали переправить незаконным путем на территорию Румынии. По факту проводится проверка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Петр Порошенко одобрил повышение акцизов на сигареты и алкоголь.