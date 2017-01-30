Игорь Дорошенко сбежал из-под ареста - источник

Он сбежал еще 27 января и следователи уже подали его в розыск. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Financial Club со ссылкой на свои источник в правоохранительный орган.

При этом в правоохранительных органах заверили, что следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения Дорошенко, который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск.

Судья уже удовлетворил это прошение, - пояснил источник.

В свою очередь адвокат подозреваемого Ростислав Кравец сообщил, что у него закончился контракт с клиентом, и отказался комментировать эту информацию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Апелляционный суд города Киева оставил в силе постановление суда первой инстанции. Суд продлил срок содержания под стражей бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко. При этом он может уплатить залог в сумме 137 миллионов 800 тысяч гривен.