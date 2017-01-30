ГосЧС предупредила о повышении уровня воды в реках Закарпатской области

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 3-6 февраля, вследствие ожидаемой оттепели, осадков и снеготаяния на реках Закарпатской области ожидается постепенное повышение уровней воды. Ожидается постепенное разрушение ледового покрова (преимущественно на реках равнинной территории области), ледоход, возле мостов и на участках сужения русел - образование заторов льда, с мимолетными повышениями уровней воды на 0,5-1,5 м без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее очередная лавина сошла в Раховском районе в Закарпатской области.