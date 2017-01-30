Авиакомпании пришлось попрощаться с работниками из-за Трампа

В частности, это касается приостановления въезда в США граждан из семи, по большому счету, мусульманских стран. Об этом информирует AFP. "Мы внесли необходимые коррективы в наши экипажи для того, чтобы соответствовать новым требованиям", – отметил представитель авиакомпании Emirates.

По словам работника, никто из сотрудников пока не пострадал от такой инноваций. Все полеты будут осуществляться в штатном режиме.

Напомним, что по США прошла волна массовых протестов из-за решения Трампа не пускать на территорию Америки граждан нескольких мусульманских стран, а именно Ирака, Судана Йемена, Сомали, Ливии, Ирана и Сирии, даже несмотря на то, что у них есть действующие грин-карты.

Как сообщал "УРА-Информ", в Каире нескольких человек сняли с рейса на США и отправили обратно на родину.