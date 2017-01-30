20:55 30.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения

По состоянию на восемь часов вечера понедельника город Авдеевка Донецкой области остался без воды, электричества и теплоснабжения.

Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения

Боевики, которые уже вторые сутки обстреливают поселок, повредили последнюю линию электропередач. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, сейчас полностью обесточена фильтровальная станция и коксохим, который обеспечивал теплом Авдеевку.

Вместе с тем пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщает, что обстрел Авдеевки квалифицирован по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

Боевики нанесли целеустремленный огневой удар по жилым кварталам города, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица.

В результате таких их действий ранения получили трое мирных жителей. Всем им в настоящее время оказана медицинская помощь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко назвал происходящее в Авдеевке "варварством".


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