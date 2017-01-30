21:52 30.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Апелляционный суд признал бездеятельность Садового в вопросе закрытия свалки в Грибовичах

Львовский апелляционный административный суд в понедельник, 30 января, признал противоправной бездеятельность городского головы Львова Андрея Садового, который не смог обеспечить закрытие свалки в Грибовичах.

Апелляционный суд признал бездеятельность Садового в вопросе закрытия свалки в Грибовичах

Суд также признал бездеятельность горисполкома в вопросе выбора нового участка под полигон твердых бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на решение Львовского окружного административного суда.

Там требовали обязать городские власти прекратить эксплуатацию Грибовичской свалки, а также прекратить туда вывоз отходов из Львова. При этом первое требование прокуратуры суд первой инстанции удовлетворил, а второе отклонил. После этого прокуратура подала жалобу в апелляционный суд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 26 января, дал поручение правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова.


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