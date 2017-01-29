В зоне АТО через КПВВ прошли 18,3 тысяч граждан за сутки

Об этом сообщили в пресс-службе ГНАУ. За сутки линию разграничения через пункты въезда-выезда, что в зоне проведения АТО, пересекли примерно 18,3 тысячи человек и 3,4 тысячи различных транспортных средств.

В частности, "Майорское" пересекли за сутки 4748 человек и 785 транспортных средств; "Марьинку" - 5175 человек и 1157 авто, а также "Новотроицкое" - 3590 человек и 930 авто, "Гнутово" - 2155 человек и 606 авто и "Станицу Луганскую - 2676 человек. 29 января утром в КПВВ на въезд и выезд было такое число транспортных средств: в пункте "Майорское" - 50/120; в "Марьинке" - 250/150; "Новотроицком" - 50/50 и в "Гнутово" - 100/40.

Как сообщал УРА-Информ, до 23 ноября 2016 г. планировали открыть КПВВ "Золотое".