11:18 29.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине почтят память Героев Крут

Сегодня – 29 января - в Украине граждане торжественно почтят память Героев Крут.

В Украине почтят память Героев Крут

По причине почтения памяти по всей Украине будет проведен ряд торжественных мероприятий. Так, президент Украины Петр Порошенко планирует принять участие в церемонии возложения цветов к Кресту Героям Крут.

Торжество это запланировано на 11:30 утра 29 января. Президент Петр Порошенко будет участвовать в церемонии возложения цветов к Кресту Героям Крут, что на пл. Андрея Первозванного.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2016 г. паломников крестного хода проверяли на металлоискателях. Об этом сообщал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. При этом паломникам был запрещен крестный ход через Борисполь.


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