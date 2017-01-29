В Украине почтят память Героев Крут

По причине почтения памяти по всей Украине будет проведен ряд торжественных мероприятий. Так, президент Украины Петр Порошенко планирует принять участие в церемонии возложения цветов к Кресту Героям Крут.

Торжество это запланировано на 11:30 утра 29 января. Президент Петр Порошенко будет участвовать в церемонии возложения цветов к Кресту Героям Крут, что на пл. Андрея Первозванного.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2016 г. паломников крестного хода проверяли на металлоискателях. Об этом сообщал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. При этом паломникам был запрещен крестный ход через Борисполь.