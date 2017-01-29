В Монастырище из-за аварии в котельной тысячи людей остались без тепла - ФОТО, ВИДЕО

Тут в ночь на воскресенье, 29 января, рухнула дымовая труба. К счастью во время инцидента никто не пострадал. Вместе с тем без теплоснабжения остались около двух тысяч абонентов, а это пять тысяч человек из 13 100 проживающих в районном центре.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, труба высотой 80 метров была построена в 1980 году. В результате происшествия разрушилось 60 метров ее верхней части.

На данным момент спасателям удалось восстановить режим подачи теплоснабжения во все жилые помещения на минимальном уровне. Вместе с тем на ряде объектов критической инфраструктуры введены в действие и используются возможности аварийных теплогенерирующих станций, а также развернуты пункты обогрева, - пояснили в ГосЧС, добавив, что сейчас решается вопрос о переподключении котельной к резервной дымовой трубе, которая находится на расстоянии 40 метров от места происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Львовщине из-за аварии на электростанции 20 населенных пунктов остались без света.