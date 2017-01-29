Спасатели обнаружили затонувшее в водах Малайзии судно

Судно затонуло, а несколько выживших пассажиров дрейфовали в море. Как сообщает Xinhua, со ссылкой на Генеральное консульство КНР в Кота-Кинабалу, судно было объявлено пропавшим после отплытия от Кота-Кинабалу к популярному у туристов острову Менгалум, который находится в 60 километрах к западу от Малайзии.

По данным малайзийского агентства по обеспечению судоходства на его борту находился 31 человек. Из них 28 человек, это туристы из Китая.

Вместе с тем сотрудники спасательных служб подтвердили, что судно потонуло. Военные корабли отправились для спасения тонущих пассажиров. На месте крушения корабля были обнаружены выжившие, их удалось достать из воды, - рассказали спасатели, не уточнив сколько именно людей удалось спасти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, связь с судном, которое направлялось на остров Менгалум, пропала в малазийских водах вскоре после выхода из порта города Кота-Кинабалу - административного центра штата Сабах.