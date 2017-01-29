Полиция задержала зампрокурора Кировоградской области, - Луценко - ФОТО

Чиновник пытался дать взятку военному прокурору, чтобы тот не подавал апелляцию на решение суда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

При этом генпрокурор отметил, что Генеральная инспекция выходит на серьезный уровень. Сегодня задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, - написал Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые наладили преступную схему получения взяток. Их задержали во время получения 12 тысяч гривен от частного предпринимателя за оформление разрешительных документов о соответствии объекта противопожарным нормам.