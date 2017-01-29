13:24 29.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине 20 населенных пунктов остались без света

В работе схем жизнеобеспечения 28-го января во Львовской области фиксировали два нарушения. 

На Львовщине 20 населенных пунктов остались без света

По причине аварий в электроснабжении без света сейчас - более 20 населенных пунктов. Об этом передали в Департаменте по вопросам защиты граждан Львовской ОГА. Аварии эти произошли в схемах электроснабжения Перемышлянский – один населенный пункт.

В 17:10 по итогам однофазного замыкания на землю отключены две ВЛ-10 кВ, без электроснабжения осталось 20 населенных пункта (с. Болотня, с. Добрянычи, с. Ивановка, с. Кореличи, с. Прибынь, с. Тучное, с. Утеховичи, с. Осталовичи, хутор Березовка, пгт. Заруддя, хут. Ровно, пгт. Мици, хут. Мазуры, а также хут. Псари, хут. Рыбча и некоторые другие).

Как сообщал УРА-Информ, в конце декабря 2016 г. в Крыму 30 тысяч человек остались без света.


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