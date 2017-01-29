На Лукьяновском кладбище проведут перезахоронение Александра Олеся

29 января - в День памяти Крут - состоится прощание и перезахоронение украинского писателя - Александра Олеся. В 12:00 состоится панихида во Владимирском соборе - под руководством Филарета и исходя из транспортировки, в 13:30 на Лукьяновском кладбище пройдет общественное прощание – добавил министр Е. Нищук.

Известно, что Петр Порошенко поучаствует в траурных мероприятиях в связи с перезахоронением праха писателя и его супруги. Также известно, что на перезахоронение Олеся потратят 80 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, прах Александра Олеся и его жены в Украину привезли 27 января.