13:52 29.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Лукьяновском кладбище проведут перезахоронение Александра Олеся

Сегодня, 29-го января, на Лукьяновском кладбище столицы пройдет перезахоронение праха писателя Александра Олеся.

На Лукьяновском кладбище проведут перезахоронение Александра Олеся

29 января - в День памяти Крут - состоится прощание и перезахоронение украинского писателя - Александра Олеся. В 12:00 состоится панихида во Владимирском соборе - под руководством Филарета и исходя из транспортировки, в 13:30 на Лукьяновском кладбище пройдет общественное прощание – добавил министр Е. Нищук.

Известно, что Петр Порошенко поучаствует в траурных мероприятиях в связи с перезахоронением праха писателя и его супруги. Также известно, что на перезахоронение Олеся потратят 80 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, прах Александра Олеся и его жены в Украину привезли 27 января.


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