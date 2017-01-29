11:40 29.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за сутки зафиксировано 55 обстрелов

Больше всего обстрелов на Донбассе за сутки было именно на мариупольском направлении.

На Донбассе за сутки зафиксировано 55 обстрелов

В течение суток, 28 января 2017 г., на Донбассе в целом было зафиксировано 55 вражеских обстрелов, один украинский силовик получил ранения. Об этом передает пресс-центр штаба АТО в соцсети Facebook.

Оккупанты продолжают вести обстрелы украинских позиций во всех направлениях, и из тяжелого вооружения в том числе. За прошлые сутки было зафиксировано 55 обстрелов. Один украинский силовик ранен - сказано в утренней сводке штаба АТО. Также сказано, что максимальное количество обстрелов за сутки было зафиксировано в направлении Мариуполя.

Как сообщал УРА-Информ, террористы за сутки 27 января совершили 60 обстрелов.


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