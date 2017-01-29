Авдеевка после обстрела полностью обесточена - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин. По его словам, буквально полчаса тому назад город был обесточен. Выясняем, в чем причина, и будем принимать определенные меры, - пояснил он в эфире одного из украинских телеканалов.

Он также заверил, что поскольку отопление идет от завода, то оно в городе есть.

Вместе с тем спикер Министерства обороны по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник рассказал, что сегодня в результате обстрела Авдеевки погибли трое украинских военных. Еще один получил ранения и выжил.

Однако, противнику не удалось реализовать свои намерения, штурм Авдеевки провалился и "враг с потерями отступил назад на восток", - заверил он, добавив, что сейчас ситуация остается очень напряженной и противник продолжает обстрел, но к штурмовым действиям пока не переходит.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики утром обстреляли жилой сектор Авдеевки в районе улиц Заводская и Седово, в результате чего ранения получили два человека.