07:39 28.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове 216 площадок все еще переполнены мусором

Состоянием на 19.30 27 января в г. Львов еще остается еще 216 переполненных площадок с разнообразным мусором. 

Во Львове 216 площадок все еще переполнены мусором

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. По данным департамента жилого хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета, по состоянию на 19.30 27 января в городе имеется 216 переполненных контейнерных площадок.

При этом известно, что утром 27 января было 234 переполненных площадки. В целом в г. Львов есть 1222 мусорных площадок, которые обслуживают шесть компаний-перевозчиков – также отметили в горсовете.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман ранее заявил, что Львов на транспортировку мусора уже потратил 100 млн грн.


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