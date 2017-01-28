Во Львове 216 площадок все еще переполнены мусором

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. По данным департамента жилого хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета, по состоянию на 19.30 27 января в городе имеется 216 переполненных контейнерных площадок.

При этом известно, что утром 27 января было 234 переполненных площадки. В целом в г. Львов есть 1222 мусорных площадок, которые обслуживают шесть компаний-перевозчиков – также отметили в горсовете.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман ранее заявил, что Львов на транспортировку мусора уже потратил 100 млн грн.