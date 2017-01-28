Во Франции ограничили продажу сладких напитков

Ограничения введены в рамках борьбы с ожирением. Так, с пятницы рестораны и кафе не смогут продать клиентам безлимитный доступ к напиткам - за фиксированную цену или даже бесплатно. Речь идет о практике, когда клиент платит лишь за стакан и может наполнить его сколько угодно раз.

Запрет касается всех напитков, содержащих сахар или подсластители. Согласно данным Евростата, во Франции уровень ожирения среди взрослых - 15,3%. Это - немного меньше, чем в среднем в Европе (15,9%). При этом от ожирения страдают 57% французов и 41% француженок после 30 лет.

Как сообщал УРА-Информ, на Сумщине СБУ раз облачила нелегальный цех по изготовлению алкогольных напитков.