Уроженцы Ирака и Йемена в Нью-Йорк попасть не могут – СМИ

Граждане Ирака и Йемена не имеют права вылететь в Нью-Йорк. И причиной тому – соответствующий указ Дональда Трампа.
Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники в аеропорту. Известно, что в Каире нельзя было совершить посадку на борт самолета в США пяти уроженцам Ирака, а также одному гражданину Йемена.
По сведениям издания, вылет запрещен гражданам из семи стран, где преимущественно мусульманское население. Выяснилось, что пассажиров остановили во время пересадки в Каире, а после "депортировали" на родину. Не помогли даже действительные визы.
Как сообщал "УРА-Информ", Дональд Трамп решительно настроен против мигрантов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предостерегла его от политики изоляционизма.