18:05 28.01.2017 | Общество | Новости
100158890:Rakova

Уроженцы Ирака и Йемена в Нью-Йорк попасть не могут – СМИ

Граждане Ирака и Йемена не имеют права вылететь в Нью-Йорк. И причиной тому – соответствующий указ Дональда Трампа.

Уроженцы Ирака и Йемена в Нью-Йорк попасть не могут – СМИ

Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники в аеропорту. Известно, что в Каире нельзя было совершить посадку на борт самолета в США пяти уроженцам Ирака, а также одному гражданину Йемена.

По сведениям издания, вылет запрещен гражданам из семи стран, где преимущественно мусульманское население. Выяснилось, что пассажиров остановили во время пересадки в Каире, а после "депортировали" на родину. Не помогли даже действительные визы.

Как сообщал "УРА-Информ", Дональд Трамп решительно настроен против мигрантов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предостерегла его от политики изоляционизма. 


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