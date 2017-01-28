Уроженцы Ирака и Йемена в Нью-Йорк попасть не могут – СМИ

Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники в аеропорту. Известно, что в Каире нельзя было совершить посадку на борт самолета в США пяти уроженцам Ирака, а также одному гражданину Йемена.

По сведениям издания, вылет запрещен гражданам из семи стран, где преимущественно мусульманское население. Выяснилось, что пассажиров остановили во время пересадки в Каире, а после "депортировали" на родину. Не помогли даже действительные визы.

Как сообщал "УРА-Информ", Дональд Трамп решительно настроен против мигрантов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предостерегла его от политики изоляционизма.