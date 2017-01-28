Одессит заказал еду из Киева, оплатив курьеру билет на самолет

Об этом пишет портал Vgorode.

Как отмечается, Одесский гурман попросил доставить ему куриные крылышки, оплатив перелет курьера из одного города в другой.

"Мы долго не верили, но потом клиент взял и оплатил заказ и билеты. Курьер собрал сумку, сел в самолет, а в аэропорту ровно через час его встретил счастливый Владимир. Так доставка заняла всего 2 часа", - отметили в компании.

Согласно словам Владимира, у него просто не было времени на поездку в Киев.

Также отметим, что порция крылышек с доставкой из Киева в Одессу, голодному одесситу, обошлась за 3788 грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники столичной налоговой милиции разоблачили предпринимательский, которая занимались доставкой готовой еды.