03:15 28.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одессит заказал еду из Киева, оплатив курьеру билет на самолет

Житель Одессы по имени Владимир заказал свои любимые крылышки из Киева прямиком к себе в Одессу самолетом.

Одессит заказал еду из Киева, оплатив курьеру билет на самолет

Об этом пишет портал Vgorode.

Как отмечается, Одесский гурман попросил доставить ему куриные крылышки, оплатив перелет курьера из одного города в другой.  

"Мы долго не верили, но потом клиент взял и оплатил заказ и билеты. Курьер собрал сумку, сел в самолет, а в аэропорту ровно через час его встретил счастливый Владимир. Так доставка заняла всего 2 часа", -  отметили в компании.

Согласно словам Владимира, у него просто не было времени на поездку в Киев. 

Также отметим, что порция крылышек с доставкой из Киева в Одессу, голодному одесситу, обошлась за 3788 грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники столичной налоговой милиции разоблачили предпринимательский, которая занимались доставкой готовой еды. 

 


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