Одессит заказал еду из Киева, оплатив курьеру билет на самолет

Житель Одессы по имени Владимир заказал свои любимые крылышки из Киева прямиком к себе в Одессу самолетом.
Об этом пишет портал Vgorode.
Как отмечается, Одесский гурман попросил доставить ему куриные крылышки, оплатив перелет курьера из одного города в другой.
"Мы долго не верили, но потом клиент взял и оплатил заказ и билеты. Курьер собрал сумку, сел в самолет, а в аэропорту ровно через час его встретил счастливый Владимир. Так доставка заняла всего 2 часа", - отметили в компании.
Согласно словам Владимира, у него просто не было времени на поездку в Киев.
Также отметим, что порция крылышек с доставкой из Киева в Одессу, голодному одесситу, обошлась за 3788 грн.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники столичной налоговой милиции разоблачили предпринимательский, которая занимались доставкой готовой еды.