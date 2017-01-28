Мексиканцев призывают к игнорированию товаров из США

Это произошло сразу после того, как американский президент подписал соответствующий указ о воздвижении стены рядом с Мексикой, передает ВВС.

В Twitter, а также в других социальных сетях появились определенные призывы к бойкоту американских товаров, они размещаются с хэштегом #AdiosProductosGringos.

В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Nike, Coca-Cola, Pepsi, Microsoft, Google и других американских компаний.

По данным издания, такой кампании ответ уже дала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала семь тысяч рабочих мест по всей стране. Представители Starbucks добавили, что сеть кофеен в государстве руководит. Кроме того, в кофейнях компании по всему миру продает кофе мексиканского изготовления.

Как сообщал "УРА-Информ", лидер Ирана Хасан Роухани попросил новоиспеченного президента США не воздвигать стену между Америкой и Мексикой. По мнению иранского лидера, сейчас не время ставить стены между народами.