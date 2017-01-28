Лионель Месси назначил дату свадьбы

Об этом сообщает Primicias Ya.

Как отмечается, футболист Лионель Месси намерен узаконить свои отношения с Антонеллой Рокуццо 24 июня 2017 года. Кроме того, в этот день спортсмен будет отмечать свой 30-ый день рождения.

Также отметим, что свадьба состоится в аргентинском городе Росарио, уроженцами которого являются Месси и его возлюбленная.

На торжественное событие пригласили около 600 гостей, в числе которых мировые знаменитости и звезды спорта.

Добавим, что Месси и Рокуццо знакомы с детства. Пара воспитывает двоих сыновей - четырехлетнего Тиаго и годовалого Матео.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", звезда "Барселоны" Лионель Месси поведал о том, кого может назвать великим игроком.







