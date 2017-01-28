Еще 40 турецких военных попросили политического убежища в Германии

Несколько турецких военных, проходящих службу на базе НАТО в немецком городе Рамштайн, попросили у местных властей политического убежища в Германии.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Подавляющее большинство из них - высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Турции", - говорится в сообщении.
Как отмечается, заявления турецких военных в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев Германии будут рассматриваться в том же порядке, что и заявления от других граждан, делать исключения для них не будут .
В свою очередь, представитель Христианско-социального союза Германии Штефан Майер отметил, что военным в Турции грозит заключение.
"Нет сомнений в том, что мы не можем отправить этих военнослужащих обратно в Турцию. Их там немедленно бросят тюрьму", - подчеркнул Майер.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", турецкие военные ликвидировали 65 боевиков "Исламского государства" ИГИЛ в Сирии.