14:18 28.01.2017 | Общество | Новости
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Еще 40 турецких военных попросили политического убежища в Германии

Несколько турецких военных, проходящих службу на базе НАТО в немецком городе Рамштайн, попросили у местных властей политического убежища в Германии. 

Еще 40 турецких военных попросили политического убежища в Германии

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Подавляющее большинство из них - высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Турции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заявления турецких военных в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев Германии будут рассматриваться в том же порядке, что и заявления от других граждан, делать исключения для них не будут .

В свою очередь, представитель Христианско-социального союза Германии Штефан Майер отметил, что военным в Турции грозит заключение.

"Нет сомнений в том, что мы не можем отправить этих военнослужащих обратно в Турцию. Их там немедленно бросят тюрьму", - подчеркнул Майер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", турецкие военные ликвидировали 65 боевиков "Исламского государства" ИГИЛ в Сирии.


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