02:30 27.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО большинство обстрелов фиксируют ночью - ОБСЕ

Большинство обстрелов в зоне АТО происходят именно ночью. 

В зоне АТО большинство обстрелов фиксируют ночью - ОБСЕ

Об этом на брифинге сообщил первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. По его словам - большинство зафиксированных случаев режима прекращения огня замечены в ночное время.

Члены миссии не ведут патрулирование ночью, они сидят на постах статического наблюдения вдоль линии соприкосновения. Также они находятся перед мониторами, на которых видно, что происходит на линии соприкосновения. Кроме того - представители миссии ОБСЕ анализируют фото, полученные благодаря супутнику и беспилотным летательным аппаратам, которые применять можно в том числе ночью.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО трое силовиков были ранены за последние сутки.


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