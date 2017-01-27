00:30 27.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине полиция задержала руководителя одного из управлений ОГА

Прокуратура Житомирской области задержала руководителя одного из управлений Житомирской областной государственной администрации.

На Житомирщине полиция задержала руководителя одного из управлений ОГА

Вместе с ним был задержан его посредник. Чиновники требовали у предпринимателя взятку. Как сообщила на странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, за 2,5 тысячи долларов они обещали дать разрешение на деятельность в сфере переработки древесного сырья.

Это выяснилось во время проведения оперативных мероприятий в рамках досудебного расследования уголовного дела, - пояснила она, добавив, что для получения неправомерной выгоды чиновник привлек жителя Житомира. Посредник, после получения указанной суммы, был задержан на территории складских помещений частного предпринимателя, а чиновник – в центре города.

Сейчас суд решает вопрос выбора меры пресечения обоим задержанным и отстранения руководителя от занимаемой должности. Теперь чиновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники прокуратуры Ивано-Франковской области задержали двух должностных лиц юстиции. Чиновники попались на взятке. Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновник Яремчанского городского управления юстиции и государственный исполнитель города требовали 600 долларов и четыре тысячи гривен. За эти деньги они обещали закрыть исполнительное производство по взысканию задолженности с физического лица.


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