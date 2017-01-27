Джамала представила публике свою маму

Отметим, что на снимке артистка позирует возле своего тренерского кресла, нежно обнимая самого родного в ее жизни человека.

"Частенько встречаю от вас: "Осторожно, моя мама в инста, осторожно, моя мама в Facebook!". Это все ничего по сравнению с тем, когда мама на "Голосе", - написала Джамала.

Согласно словам артистки, именно ее родители являются самыми важными критиками в ее жизни. Она всегда прислушивается к ним.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее украинская певица Джамала, ставшая победительницей международного вокального конкурса Евровидение-2016, опубликовала новые фото с отдыха за границей.