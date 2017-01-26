10:14 26.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100158709:Polishuk

Впервые за два года представители МККК посетили пленных в ДНР

Представители Международного Комитета Красного Креста в среду, 25 января, посетили место, где боевики из так называемой Донецкой народной республики удерживают украинских военнослужащих в плену.

Впервые за два года представители МККК посетили пленных в ДНР

Это первый случай за два года, когда Красный Крест посетил пленных. Об этом сообщила журналистам представитель Комитета Санела Байрамбашич. По ее словам, вчера состоялся первый доступ к месту содержания под стражей украинских военнослужащих в Донецке.

Мы считаем это очень важным, – пояснила она, при этом выразив надежду на то, что в скором времени такой доступ снова будет предоставлен, и МККК сможет осуществить визит согласно своим процедурам, которые включают, в том числе частные беседы с удерживаемыми.

Вместе с тем Байрамбашич заявила, что говорить об условиях содержания украинских военнослужащих она не может, но письма для украинских военнослужащих она передала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит накануне заявил, что на сегодняшний день, найдено и освобождено из плена боевиков более 3 100 человек. Вместе с тем в плену у боевиков все еще остается 110 заложников. При этом 490 человек считаются пропавшими без вести.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив