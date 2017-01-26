Впервые за два года представители МККК посетили пленных в ДНР

Это первый случай за два года, когда Красный Крест посетил пленных. Об этом сообщила журналистам представитель Комитета Санела Байрамбашич. По ее словам, вчера состоялся первый доступ к месту содержания под стражей украинских военнослужащих в Донецке.

Мы считаем это очень важным, – пояснила она, при этом выразив надежду на то, что в скором времени такой доступ снова будет предоставлен, и МККК сможет осуществить визит согласно своим процедурам, которые включают, в том числе частные беседы с удерживаемыми.

Вместе с тем Байрамбашич заявила, что говорить об условиях содержания украинских военнослужащих она не может, но письма для украинских военнослужащих она передала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит накануне заявил, что на сегодняшний день, найдено и освобождено из плена боевиков более 3 100 человек. Вместе с тем в плену у боевиков все еще остается 110 заложников. При этом 490 человек считаются пропавшими без вести.