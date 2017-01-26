В Вишневом активисты перекрыли дороги

Об этом рассказали очевидцы данной акции. Сообщается, что люди, устроившие акцию протеста, требуют снижения тарифов на проезд в транспорте - до справедливых цен. А накануне же через соцсети были сообщения о том, что люди планируют перекрывать автотрассы - в знак протеста примерно с 9.00 до 13.00 26-го января.

При этом в пресс-службе полиции региона уточнили, что активисты перекрывали дороги исключительно для проезда маршрутных такси. В городе люди перекрывали лишь для маршрутных такси. Они требовали, чтобы снизили тарифы - сказали в полиции.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Львов люди перекрыли дороги – по причине принятого решения о брикетировании мусора.