В Украину возвращаются морозы

Снижение температуры воздуха до минус 10 градусов днем и до 20 градусов ночью. Практически на всей территории страны сегодня будет без существенных осадков, лишь в восточной части ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 метров за секунд.

В Киеве сегодня без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 12-14 градусов мороза. Днем будет 9-11 градусов ниже нуля.

На западе Украины также без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов ниже нудя. Днем столбики термометров опустятся до 6-11 градусов ниже нуля.

На севере Украины в четверг без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 12-17 градусов ниже н4уля, в Сумской и Черниговской областях до 20 градусов. Днем будет от 8 до 15 градусов мороза.

В центре Украины без существенных осадков, только в Днепропетровской области ночью местами возможен небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов мороза, днем будет от 9 до 14 градусов со знаком минус.

На востоке Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов мороза. Днем будет от 7 до 12 градусов ниже нуля.

На юге Украины без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха ночью опустится до 7-12 градусов ниже нуля. Днем будет 4-9 градусов мороза.