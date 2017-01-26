В США близнецы появились на свет разными – ФОТО

Родителями девочек стали афроамериканец Томас Дин, а также его супруга, Уитни Маер – белая американка.

"Когда они родились, я сначала даже не поверила. Не думала, что это может быть с моими близнецами", – отметила мать девочек, родившихся в апреле 2016-го года.

Специалисты уже дали определение таким детям – дизиготные близнецы, ведь каждая оплодотворенная яйцеклетка формируется с набором генов, отвечающих за цвет кожи, отдельно от матери и отца.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Польше озвучили список имен, нежелательных для называния детей. Среди женских имен – это София, Кристина, среди мужских – Мартин, Якуб.