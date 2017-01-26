05:00 26.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В США близнецы появились на свет разными – ФОТО

В Америке близнецы родились с абсолютно разным цветом кожи. Инцидент имел место в штате Иллинойс.

В США близнецы появились на свет разными – ФОТО

Родителями девочек стали афроамериканец Томас Дин, а также его супруга, Уитни Маер – белая американка.

"Когда они родились, я сначала даже не поверила. Не думала, что это может быть с моими близнецами", – отметила мать девочек, родившихся в апреле 2016-го года.

Специалисты уже дали определение таким детям – дизиготные близнецы, ведь каждая оплодотворенная яйцеклетка  формируется с набором генов, отвечающих за цвет кожи, отдельно от матери и отца.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Польше озвучили список имен, нежелательных для называния детей. Среди женских имен – это София, Кристина, среди мужских – Мартин, Якуб. 


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