В среду боевики 48 раз открывали огонь по нашим позициям

За минувшие сутки, среду, 25 января, противник 48 раз открывали огонь. Боевики стреляли на всех направлениях из всех видов оружия.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в результате таких действий одного нашего военного ранило и двое было травмировано.

По данным штаба, на Мариупольском направлении вчера противник из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов обстрелял населенные пункты Красногоровку, Марьинкеу Желтое, Березовое, Водяное и Широкино. Вместе с тем реактивные системы Град-"П" стреляли по Красногоровке, а гранатометы и стрелковое оружие применялось по Марьинке, Павлополю, Гнутовому, Водяному, Широкино и Новотроицкому. Под Новотроицким и Марьинкой весь день работал снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82-мм минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Орехово, Желтое и Новозвановку.

На Донецком направлении вчере стреляли из 120 и 82-мм минометов стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские наемники и боевики во вторник, 24 января 55 раз открывал огонь на Донбассе. В результате таких действий один боец ВСУ был ранен.